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Окупанти вранці вдарили по Миколаївщині: 2 загиблих, 3 поранених, серед них дитина

Ірина БалачукПонеділок, 13 березня 2023, 07:11
Окупанти вранці вдарили по Миколаївщині: 2 загиблих, 3 поранених, серед них дитина
Наслідки російських ударів по Миколаївщині вранці 13 березня. Фото ДСНС

Близько 8 ранку 13 березня російські війська обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївського району, у результаті чого 2 людей загинули, ще кілька дістали поранення. 

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, ГУ ДСНС у Миколаївській області у Facebook 

Пряма мова Кіма: "Щойно (повідомлення написане о 7:58 13 березня – ред.) росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району.

За попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди".

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Деталі: Пізніше Кім додав, що у результаті ранкового обстрілу загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н., а дитину 7 років забрала швидка. 

 
Фото ДСНС

Також дістали поранення ще двоє дорослих людей. 

 
фото ДСНС 

ГУ ДСНС у Миколаївській області повідомило, що тіла загиблих чоловіка та жінки рятувальники дістали з-під завалів.

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Теми: Миколаївська областьвійнажертви
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