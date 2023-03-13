Окупанти вранці вдарили по Миколаївщині: 2 загиблих, 3 поранених, серед них дитина

Близько 8 ранку 13 березня російські війська обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївського району, у результаті чого 2 людей загинули, ще кілька дістали поранення.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, ГУ ДСНС у Миколаївській області у Facebook

Пряма мова Кіма: "Щойно (повідомлення написане о 7:58 13 березня – ред.) росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району.



За попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди".

Деталі: Пізніше Кім додав, що у результаті ранкового обстрілу загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н., а дитину 7 років забрала швидка.

Фото ДСНС

Також дістали поранення ще двоє дорослих людей.

фото ДСНС

ГУ ДСНС у Миколаївській області повідомило, що тіла загиблих чоловіка та жінки рятувальники дістали з-під завалів.