Окупанти вранці вдарили по Миколаївщині: 2 загиблих, 3 поранених, серед них дитина
Близько 8 ранку 13 березня російські війська обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївського району, у результаті чого 2 людей загинули, ще кілька дістали поранення.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, ГУ ДСНС у Миколаївській області у Facebook
Пряма мова Кіма: "Щойно (повідомлення написане о 7:58 13 березня – ред.) росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району.
За попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди".
Деталі: Пізніше Кім додав, що у результаті ранкового обстрілу загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н., а дитину 7 років забрала швидка.
Також дістали поранення ще двоє дорослих людей.
ГУ ДСНС у Миколаївській області повідомило, що тіла загиблих чоловіка та жінки рятувальники дістали з-під завалів.