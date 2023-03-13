Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вранці вдарили по Миколаївщині: 2 загиблих, 3 поранених, серед них дитина

Ірина БалачукПонеділок, 13 березня 2023, 08:11
Окупанти вранці вдарили по Миколаївщині: 2 загиблих, 3 поранених, серед них дитина
Наслідки російських ударів по Миколаївщині вранці 13 березня. Фото ДСНС

Близько 8 ранку 13 березня російські війська обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївського району, у результаті чого 2 людей загинули, ще кілька дістали поранення. 

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, ГУ ДСНС у Миколаївській області у Facebook 

Пряма мова Кіма: "Щойно (повідомлення написане о 7:58 13 березня – ред.) росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району.

За попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди".

Деталі: Пізніше Кім додав, що у результаті ранкового обстрілу загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н., а дитину 7 років забрала швидка. 

 
Фото ДСНС

Також дістали поранення ще двоє дорослих людей. 

 
фото ДСНС 

ГУ ДСНС у Миколаївській області повідомило, що тіла загиблих чоловіка та жінки рятувальники дістали з-під завалів.

Теми: Миколаївська областьвійнажертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоНа Київщині працює ППО через атаку дронами

За ексміністра інфраструктури Пивоварського внесли 10 мільйонів застави

Зеленський про підозрюваного Путіна: Починається історична відповідальність

Щоденні втрати РФ в Україні сягають 1500 військових, насамперед у Бахмуті – посадовець НАТО

Кремль про ордер на арешт Путіна: Сама постановка питання неприйнятна

Сирський: Ворог у Бахмуті задіяв усі свої потужності, бої йдуть із трьох сторін міста

Усі новини...
Миколаївська область
На Миколаївщині на вибуховому пристрої підірвався 13-річний хлопець
Росіяни обстріляли Очаків: згоріли автівки та пошкоджена багатоповерхівка
Ворог вдарив по Очакову з РСЗВ
Останні новини
22:07
Що означає орден на арешт Путіна та які наслідки матиме – Мамедов
22:05
До парламенту Туреччини внесли протокол про вступ Фінляндії до НАТО
21:45
оновленоНа Київщині працює ППО через атаку дронами
21:39
В Росії хочуть встановити конкретних суддів, які дозволили арештувати Путіна
21:22
Вучич заявив, що ордер на арешт Путіна є тиском на країни, які співпрацюють з Росією
21:20
НБУ дещо наростив продаж валюти з резервів і нічого не викупив
21:17
Син Байдена подав до суду через ноутбук, який використовують для нападок на його батька
21:08
За ексміністра інфраструктури Пивоварського внесли 10 мільйонів застави
20:51
Зеленський: На ставці говорили, як посилити бійців, які дають "перспективу"
20:42
Зеленський про підозрюваного Путіна: Починається історична відповідальність
Усі новини...