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Оккупанты утром ударили по Николаевской области: 2 погибших, 3 раненых, среди них ребенок

Ирина БалачукПонедельник, 13 марта 2023, 08:11
Оккупанты утром ударили по Николаевской области: 2 погибших, 3 раненых, среди них ребенок
Последствия российских ударов по Николаевской области утром 13 марта. Фото ГСЧС

Около 8 утра 13 марта российские войска обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской общины Николаевского района, в результате чего 2 человека погибли, еще несколько получили ранения.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, ГУ ГСЧС в Николаевской области в Facebook

Прямая речь Кима: "Только что (сообщение написано в 7:58 13 марта – ред.) россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района.

По предварительной информации один погибший, под завалами могут быть еще люди".

Детали: Позже Ким добавил, что в результате утреннего обстрела погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г.р., а ребенка 7 лет забрала скорая. 

 
фото ГСЧС

Также получили ранения еще двое взрослых людей. 

 
фото ГСЧС

ГУ ГСЧС в Николаевской области сообщило, что тела погибших мужчины и женщины спасатели достали из-под завалов.

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Темы: Николаевская областьвойнажертвы
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