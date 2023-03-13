Дві третини українців хочуть звільнення всієї України, включно з Кримом

64% українців переконані, що треба намагатися звільнити всю територію України, включно з Кримом, навіть якщо це означатиме тривалішу війну і зменшення підтримки Заходу.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 22 лютого –6 березня

Дослівно соціологи: "Більшість респондентів – 64% – вважають, що Україна має намагатися звільнити всю територію включно з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу і ризик тривалішої війни. На противагу цьому 24% більше схиляються до варіанту, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (але без Криму) Україна може утриматися від військових дій в Криму".

Інфографіка кміс

Деталі: Ще 8% опитаних не змогли відповісти на це питання.

Соціологи зазначають, що переважна більшість наполягають на визволенні всіх територій, включно з Кримом, у всіх регіонах України. Тоді як підтримка "компромісу" становить не більше 27% залежно від регіону.

інфографіка кміс

Дослідження тривало з 22 лютого по 6 березня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

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Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що за умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

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