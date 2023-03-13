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Дві третини українців хочуть звільнення всієї України, включно з Кримом

Ірина БалачукПонеділок, 13 березня 2023, 08:37
Дві третини українців хочуть звільнення всієї України, включно з Кримом
Скриншот з google.maps

64% українців переконані, що треба намагатися звільнити всю територію України, включно з Кримом, навіть якщо це означатиме тривалішу війну і зменшення підтримки Заходу.  

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 22 лютого –6 березня  

Дослівно соціологи: "Більшість респондентів – 64% – вважають, що Україна має намагатися звільнити всю територію включно з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу і ризик тривалішої війни. На противагу цьому 24% більше схиляються до варіанту, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (але без Криму) Україна може утриматися від військових дій в Криму".

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Інфографіка кміс 

Деталі: Ще 8% опитаних не змогли відповісти на це питання.

Соціологи зазначають, що переважна більшість наполягають на визволенні всіх територій, включно з Кримом, у всіх регіонах України. Тоді як підтримка "компромісу" становить не більше 27% залежно від регіону. 

 
інфографіка кміс 

Дослідження тривало з 22 лютого по 6 березня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

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Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).  

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що за умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Передісторія:

  • Раніше соціологи з’ясували, що абсолютна більшість українців вважають неприйнятними будь-які територіальні поступки для досягнення миру. За останніми даними КМІС лише 9% загалом готові до поступок, при цьому 87% українців проти будь-яких поступок.   

Теми: Кримвійнадеокупаціясоціологія
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