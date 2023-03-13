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Две трети украинцев хотят освобождения всей Украины, включая Крым

Ирина БалачукПонедельник, 13 марта 2023, 09:37
Две трети украинцев хотят освобождения всей Украины, включая Крым
Скриншот из google.maps

64% украинцев убеждены, что надо пытаться освободить всю территорию Украины, включая Крым, даже если это будет означать более длительную войну и уменьшение поддержки Запада. 

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 22 февраля – 6 марта 

Дословно социологи: "Большинство респондентов – 64% – считают, что Украина должна пытаться освободить всю территорию, включая Крым, даже если будет риск уменьшения поддержки Запада и риск длительной войны. В противовес этому 24% больше склоняются к варианту, что в обмен на освобождение и защиту всех территорий с Донбассом (но без Крыма) Украина может воздержаться от военных действий в Крыму".  

 
инфографика КМИс

Детали: Еще 8% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Социологи отмечают, что подавляющее большинство настаивают на освобождении всех территорий, включая Крым, во всех регионах Украины. Тогда как поддержка "компромисса" составляет не более 27% в зависимости от региона. 

 
инфографика кмис

Исследование проходило с 22 февраля по 6 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). 

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Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Предыстория:

  • Ранее социологи выяснили, что абсолютное большинство украинцев считают неприемлемыми любые территориальные уступки для достижения мира. По последним данным КМИС, только 9% в целом готовы к уступкам, при этом 87% украинцев против каких-либо уступок.

Темы: Крымвойнадеоккупациясоциология
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