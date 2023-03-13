Две трети украинцев хотят освобождения всей Украины, включая Крым

64% украинцев убеждены, что надо пытаться освободить всю территорию Украины, включая Крым, даже если это будет означать более длительную войну и уменьшение поддержки Запада.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 22 февраля – 6 марта

Дословно социологи: "Большинство респондентов – 64% – считают, что Украина должна пытаться освободить всю территорию, включая Крым, даже если будет риск уменьшения поддержки Запада и риск длительной войны. В противовес этому 24% больше склоняются к варианту, что в обмен на освобождение и защиту всех территорий с Донбассом (но без Крыма) Украина может воздержаться от военных действий в Крыму".

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инфографика КМИс

Детали: Еще 8% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Социологи отмечают, что подавляющее большинство настаивают на освобождении всех территорий, включая Крым, во всех регионах Украины. Тогда как поддержка "компромисса" составляет не более 27% в зависимости от региона.

инфографика кмис

Исследование проходило с 22 февраля по 6 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

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Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Предыстория: