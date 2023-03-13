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Україна торік стала третім найбільшим імпортером зброї у світі – SIPRI

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 09:46
Україна торік стала третім найбільшим імпортером зброї у світі – SIPRI
Зброя, надана Україні Америкою. Фото з Facebook U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Завдяки військовій допомозі США і європейських країн після російського вторгнення Україна у 2022 році стала третім за обсягом імпортером зброї у світі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

З 1991 року до кінця 2021 року Україна імпортувала незначну кількість основних видів озброєнь.

"Завдяки військовій допомозі з боку США та багатьох європейських держав після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна стала третім найбільшим імпортером основних видів озброєнь у 2022 році (після Катару та Індії) і 14-м найбільшим імпортером за 2018-22 роки", – йдеться у дослідженні.

Зазначається, що за п'ятирічний період на Україну припало 2,0% світового імпорту озброєнь.

"Через побоювання, що постачання бойових літаків і ракет дальнього радіуса дії може призвести до подальшої ескалації війни в Україні, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таку зброю іншим державам, залученим до конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Південній Азії", – зазначив Пітер Д. Веземан, старший науковий співробітник Програми SIPRI з питань передачі озброєнь.

8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як перетворити ці плани на реальність.

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Міністр оборони України Олексій Резніков, який теж був присутній у Стокгольмі, закликав міністрів підтримати естонський план, згідно з яким країни ЄС мали б об'єднати зусилля для закупівлі 1 мільйона 155-міліметрових снарядів цього року на суму 4 мільярди євро.

Теми: Україназброяімпортвійна
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