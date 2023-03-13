Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна торік стала третім найбільшим імпортером зброї у світі – SIPRI

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 08:46
Україна торік стала третім найбільшим імпортером зброї у світі – SIPRI
Зброя, надана Україні Америкою. Фото з Facebook U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Завдяки військовій допомозі США і європейських країн після російського вторгнення Україна у 2022 році стала третім за обсягом імпортером зброї у світі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

З 1991 року до кінця 2021 року Україна імпортувала незначну кількість основних видів озброєнь.

Реклама:

"Завдяки військовій допомозі з боку США та багатьох європейських держав після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна стала третім найбільшим імпортером основних видів озброєнь у 2022 році (після Катару та Індії) і 14-м найбільшим імпортером за 2018-22 роки", – йдеться у дослідженні.

Зазначається, що за п'ятирічний період на Україну припало 2,0% світового імпорту озброєнь.

"Через побоювання, що постачання бойових літаків і ракет дальнього радіуса дії може призвести до подальшої ескалації війни в Україні, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таку зброю іншим державам, залученим до конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Південній Азії", – зазначив Пітер Д. Веземан, старший науковий співробітник Програми SIPRI з питань передачі озброєнь.

ВІДЕО ДНЯ

8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як перетворити ці плани на реальність.

Міністр оборони України Олексій Резніков, який теж був присутній у Стокгольмі, закликав міністрів підтримати естонський план, згідно з яким країни ЄС мали б об'єднати зусилля для закупівлі 1 мільйона 155-міліметрових снарядів цього року на суму 4 мільярди євро.

Теми: Україназброяімпортвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Україна
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
В Україну повернули тіла ще 84 полеглих захисників
Останні новини
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
Усі новини...
Реклама: