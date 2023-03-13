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Украина в прошлом году стала третьим крупнейшим импортером оружия в мире – SIPRI

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 09:46
Украина в прошлом году стала третьим крупнейшим импортером оружия в мире – SIPRI
Оружие, предоставленное Украине Америкой. Фото из Facebook U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Благодаря военной помощи США и европейских стран после российского вторжения Украина в 2022 году стала третьим по величине импортером оружия в мире.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

С 1991 года до конца 2021 года Украина импортировала незначительное количество основных видов вооружений.

"Благодаря военной помощи со стороны США и многих европейских государств после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года эта страна стала третьим крупнейшим импортером основных видов вооружений в 2022 году (после Катара и Индии) и 14-м крупнейшим импортером за 2018-22 годы", – говорится в исследовании.

Отмечается, что за пятилетний период на Украину пришлось 2,0% мирового импорта вооружений.

"Из-за опасений, что поставки боевых самолетов и ракет дальнего радиуса действия могут привести к дальнейшей эскалации войны в Украине, страны НАТО отклонили запросы Украины на них в 2022 году. В то же время они поставляли такое вооружение другим государствам, вовлеченным в конфликты, в частности на Ближнем Востоке и в Южной Азии", – отметил Питер Д. Веземан, старший научный сотрудник Программы SIPRI по вопросам передачи вооружений.

8 марта в Стокгольме министры обороны стран ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для помощи Украине, но еще должны решить, как претворить эти планы в жизнь.

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Министр обороны Украины Алексей Резников, присутствовавший в Стокгольме, призвал министров поддержать эстонский план, согласно которому страны ЕС должны объединить усилия для закупки 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов в этом году на сумму 4 млрд евро.

Темы: Украинаоружиеимпортвойна
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