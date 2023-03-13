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Країни Європи значно наростили імпорт озброєнь на тлі війни РФ проти України

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 10:04
Країни Європи значно наростили імпорт озброєнь на тлі війни РФ проти України
Фото ілюстративне з Facebook U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Попри глобальне зменшення торгівлі зброєю у світі європейські країни в останні роки значно збільшили обсяги закупівлі основних озброєнь.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

"Навіть попри те, що обсяги поставок озброєнь у світі скоротилися, поставки до Європи різко зросли через напруженість у відносинах між Росією та більшістю інших європейських держав", – заявив Пітер Д. Веземан, старший науковий співробітник Програми SIPRI з питань передачі озброєнь.

"Після вторгнення Росії в Україну європейські держави хочуть якнайшвидше імпортувати більше озброєнь. Стратегічна конкуренція триває і в інших регіонах: імпорт озброєнь до Східної Азії збільшився, а імпорт на Близький Схід залишається на високому рівні", – зазначив він.

Імпорт основних видів озброєнь європейськими державами збільшився на 47% у період з 2013-17 по 2018-22 роки, тоді як глобальний рівень міжнародних поставок озброєнь знизився на 5,1%.

Європейські країни НАТО збільшили імпорт озброєнь на 65%, прагнучи зміцнити свої арсенали у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії.

У світовому експорті озброєнь тривалий час домінували США і Росія (незмінно найбільший і другий за величиною експортер озброєнь протягом останніх трьох десятиліть). Однак розрив між ними значно збільшується, тоді як розрив між Росією і третім найбільшим постачальником, Францією, скорочується.

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Американський експорт озброєнь зріс на 14% у період з 2013-17 по 2018-22 роки, а в 2018-22 роках на США припадало 40% світового експорту озброєнь. Експорт озброєнь з Росії впав на 31% між 2013-17 і 2018-22 роками, а її частка в світовому експорті озброєнь зменшилась з 22 до 16 %, тоді як частка Франції зросла з 7,1 до 11%.

"Цілком ймовірно, що вторгнення в Україну ще більше обмежить російський експорт озброєнь. Це пов'язано з тим, що Росія надаватиме пріоритет забезпеченню своїх збройних сил, а попит з боку інших держав залишатиметься низьким через торговельні санкції проти Росії та зростаючий тиск з боку США та їхніх союзників щодо відмови від купівлі російських озброєнь", – сказав Саймон Т. Веземан, старший науковий співробітник Програми SIPRI з питань передачі озброєнь.

Як повідомлялося, завдяки військовій допомозі США і європейських країн після російського вторгнення Україна у 2022 році стала третім за величиною імпортером зброї у світі.

Теми: Європазброяімпорт
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