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Страны Европы серьезно нарастили импорт вооружений на фоне войны РФ против Украины

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 09:04
Страны Европы серьезно нарастили импорт вооружений на фоне войны РФ против Украины
Фото иллюстративное из Facebook U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Несмотря на глобальное уменьшение торговли оружием в мире, европейские страны в последние годы значительно увеличили объемы закупки основных вооружений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

"Даже несмотря на то, что объемы поставок вооружений в мире сократились, поставки в Европу резко выросли из-за напряженности в отношениях между Россией и большинством других европейских государств", – заявил Питер Д. Веземан, старший научный сотрудник Программы SIPRI по вопросам передачи вооружений.

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"После вторжения России в Украину европейские государства хотят, как можно быстрее импортировать больше вооружений. Стратегическая конкуренция продолжается и в других регионах: импорт вооружений в Восточную Азию увеличился, а импорт на Ближний Восток остается на высоком уровне", – отметил он.

Импорт основных видов вооружений европейскими государствами увеличился на 47% в период с 2013-17 по 2018-22 годы, тогда как глобальный уровень международных поставок вооружений снизился на 5,1%.

Европейские страны НАТО увеличили импорт вооружений на 65%, стремясь укрепить свои арсеналы в ответ на растущую угрозу со стороны России.

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В мировом экспорте вооружений долгое время доминировали США и Россия (неизменно крупнейший и второй по величине экспортер вооружений в течение последних трех десятилетий). Однако разрыв между ними значительно увеличивается, тогда как разрыв между Россией и третьим крупнейшим поставщиком, Францией, сокращается.

Американский экспорт вооружений вырос на 14% в период с 2013-17 по 2018-22 годы, а в 2018-22 годах на США приходилось 40% мирового экспорта вооружений. Экспорт вооружений из России упал на 31% между 2013-17 и 2018-22 годами, а ее доля в мировом экспорте вооружений уменьшилась с 22 до 16%, тогда как доля Франции выросла с 7,1 до 11%.

"Вполне вероятно, что вторжение в Украину еще больше ограничит российский экспорт оружия. Это связано с тем, что Россия будет предоставлять приоритет обеспечению своих вооруженных сил, а спрос со стороны других государств будет оставаться низким из-за торговых санкций против России и растущего давления со стороны США и их союзников относительно отказа от покупки российских вооружений", – сказал Саймон Т. Веземан, старший научный сотрудник Программы SIPRI по вопросам передачи вооружений.

Как сообщалось, благодаря военной помощи США и европейских стран после российского вторжения Украина в 2022 году стала третьим по величине импортером оружия в мире.

Темы: Европаоружиеимпорт
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