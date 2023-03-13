КНДР вперше запустила дві стратегічні крилаті ракети із субмарини

КНДР запустила дві стратегічні крилаті ракети з підводного човна, що перебуває біля східного узбережжя країни, в Японському морі.

Як повідомляє південнокорейське агенство Yonhap, про це заявили держЗМІ Північної Кореї.

Пуски відбулися рано-вранці у неділю. Наскільки відомо, це перший випадок, коли КНДР здійснила пуски з підводного човна.

КНДР стверджує, що їхні навчання "підтвердили надійність системи та дослідили можливості наступальних операцій підрозділів субмарин, які є одними з низки сил ядерного стримування КНДР". Ракети нібито поцілили у визначені цілі в Японському морі.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї раніше повідомив, що зафіксував пуски невизначених ракет із субмарини біля узбережжя КНДР, а після оприлюднення держЗМІ KCNA цієї інформації посадовець із комітету сказав, що є певні відмінності між заявленим про специфіку ракет і тим, що зафіксували Південна Корея та США.

За словами цього співрозмовника, що спілкувався з журналістами на умовах анонімності, пуски КНДР схожі на випробування ранніх етапів.

Випробування, схоже, є демонстрацією сили перед спільними навчаннями Південної Кореї та США, що розпочинаються у понеділок і триватимуть 11 днів. КНДР вбачає у цьому "підготовку до агресивної війни" проти неї.

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