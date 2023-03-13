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КНДР впервые запустила две стратегические крылатые ракеты с субмарины

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 10:33

КНДР запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки, находящейся у восточного побережья страны, в Японском море.

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, об этом заявили госСМИ Северной Кореи.

Пуски состоялись рано утром в воскресенье. Насколько известно, это первый случай, когда КНДР осуществила пуски с подводной лодки.

КНДР утверждает, что их учения "подтвердили надежность системы и исследовали возможности наступательных операций подразделений субмарин, которые являются одними из ряда сил ядерного сдерживания КНДР". Ракеты якобы попали в определенные цели в Японском море.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее сообщил, что зафиксировал пуски неопределенных ракет с субмарины у побережья КНДР, а после обнародования госСМИ KCNA этой информации чиновник из комитета сказал, что есть определенные различия между заявленным о специфике ракет и тем, что зафиксировали Южная Корея и США.

По словам этого собеседника, общавшегося с журналистами на условиях анонимности, пуски КНДР похожи на испытания ранних этапов.

Испытания похоже на демонстрацию силы перед совместными учениями Южной Кореи и США, которые начинаются в понедельник и продлятся 11 дней. КНДР видит в этом "подготовку к агрессивной войне" против нее.

ВИДЕО ДНЯ

10 марта КНДР провела учения с имитацией нападения на Южную Корею.

Темы: Северная КореяКНДРоружие
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