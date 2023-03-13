Герой Мацієвський, страчений за слова "Слава Україні", виявився громадянином Молдови

Розстріляний у полоні боєць тероборони з Чернігівщини Олександр Мацієвський мав також громадянство Молдови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяви Міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови.

"Після підтвердження української сторони, що солдат, страчений російськими військовими - Олександр Мацієвський, рішуче засуджуємо вбивство громадянина Молдови, що може кваліфікуватися як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Висловлюємо глибокі співчуття родині і друзям Олександра Мацієвського та висловлюємо солідарність з українським народом", - йдеться у заяві.

У ній МЗС також нагадує, що Кишинів засуджує війну РФ проти України.

Місцеві видання Чернігівщини, які писали про прощання з Олександром Мацієвським у лютому, зазначали, що він народився у Кишиневі та проживав у Молдові перші 28 років життя – до 2008 року, коли з дружиною та сином переїхав у Ніжин.

За даними джерел "Європейської правди", Мацієвський після переїзду в Україну не здійснив вихід з громадянства Молдови, тому юридично зберігав подвійне громадянство Молдови та України, хоча, очевидно, вважав себе саме українцем.

Його кишинівське походження, втім, викликало резонанс у Молдові: історія зі стратою героя, яка від початку висвітлювалася у медіа та обговорювалася у соцмережах, після підтвердження особи Мацієвського набула особливого значення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 12 березня в СБУ підтвердили, що українським військовим на відео, де полоненого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.