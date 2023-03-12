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"Слава Україні!": СБУ остаточно встановила особу розстріляного в полоні бійця

Катерина ТищенкоНеділя, 12 березня 2023, 18:41
Слава Україні!: СБУ остаточно встановила особу розстріляного в полоні бійця
Олександр Мацієвський, фото СБУ

СБУ встановила, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Джерело: Служба безпеки України

 
Олександр Мацієвський, фото СБУ

Дослівно: "Остаточно підтвердити дані героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів.

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Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський".

Пряма мова голови СБУ Василя Малюка: "Це справжній герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов’язково буде розбитий. Бо велика перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!".

 
Олександр Мацієвський, фото СБУ

Деталі: Очільник Служби безпеки додав, що спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей злочин.

ВІДЕО ДНЯ

Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області.

Як вдалося встановити СБУ, Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Передісторія:

  • 6 березня в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!".
  • Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата.
  • У соцмережах з'явилося кілька припущень щодо імені загиблого. У 30-й окремій механізованій бригаді вважали, що на відео військовослужбовець їхньої бригади - Тимофій Шадура.
  • Водночас у 119-й бригаді тероборони Чернігівської області заявляли, що полоненим українським бійцем, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні", був солдат цієї бригади Олександр Мацієвський.

Теми: полоненіСБУ
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