Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські військові в Німеччині завершують навчання на танку Leopard 2

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 11:35
Українські військові в Німеччині завершують навчання на танку Leopard 2
Танк Leopard. Фото gettyimages

Навчання українців, які прибули до Німеччини для проходження оперативної підготовки на бойовому танку Leopard 2, наближається до завершення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Handelsblatt.

Після кількатижневого курсу підготовки солдати в понеділок виконали бойові стрільби на військовому полігоні в Бергені, що в Нижній Саксонії.

Реклама:

Навчання дозволило українським солдатам вести перестрілки з сучасними системами озброєння, заявив на військовому полігоні у Нижній Саксонії бригадний генерал Бйорн Шульц, командир школи танкових військ у Мюнстері.

Німеччина передасть Україні 18 сучасних основних бойових танків Leopard 2A6, а Португалія – ще 3 танки. Це частина військової допомоги, покликаної допомогти Україні захистити себе від Росії. Експерти твердо переконані, що Leopard 2 має явну перевагу в бою проти російських бронетанкових військ. Українські солдати мають повернутися додому з танками в березні.

25 січня федеральний уряд Німеччини оголосив про мету "швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2". В Україні такі батальйони зазвичай мають на озброєнні по 31 танку. Основними учасниками ініціативи є Польща, Норвегія, Канада та Іспанія.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося минулого тижня, у Польщі завершилось навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2, і Україна отримала решту 10 з 14 обіцяних одиниць техніки з польського боку. Чотири танки були передані раніше.

Теми: НімеччинатанкиЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
Усі новини...
Реклама: