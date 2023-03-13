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Українські військові в Німеччині завершують навчання на танку Leopard 2

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 12:35
Українські військові в Німеччині завершують навчання на танку Leopard 2
Танк Leopard. Фото gettyimages

Навчання українців, які прибули до Німеччини для проходження оперативної підготовки на бойовому танку Leopard 2, наближається до завершення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Handelsblatt.

Після кількатижневого курсу підготовки солдати в понеділок виконали бойові стрільби на військовому полігоні в Бергені, що в Нижній Саксонії.

Навчання дозволило українським солдатам вести перестрілки з сучасними системами озброєння, заявив на військовому полігоні у Нижній Саксонії бригадний генерал Бйорн Шульц, командир школи танкових військ у Мюнстері.

Німеччина передасть Україні 18 сучасних основних бойових танків Leopard 2A6, а Португалія – ще 3 танки. Це частина військової допомоги, покликаної допомогти Україні захистити себе від Росії. Експерти твердо переконані, що Leopard 2 має явну перевагу в бою проти російських бронетанкових військ. Українські солдати мають повернутися додому з танками в березні.

25 січня федеральний уряд Німеччини оголосив про мету "швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2". В Україні такі батальйони зазвичай мають на озброєнні по 31 танку. Основними учасниками ініціативи є Польща, Норвегія, Канада та Іспанія.

Як повідомлялося минулого тижня, у Польщі завершилось навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2, і Україна отримала решту 10 з 14 обіцяних одиниць техніки з польського боку. Чотири танки були передані раніше.

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Теми: НімеччинатанкиЗбройні сили
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