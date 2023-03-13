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Украинские военные в Германии завершают обучение на танке Leopard 2

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 11:35
Украинские военные в Германии завершают обучение на танке Leopard 2
Танк Leopard. Фото gettyimages

Обучение украинцев, прибывших в Германию для прохождения оперативной подготовки на боевом танке Leopard 2, приближается к завершению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Handelsblatt.

После многонедельного курса подготовки солдаты в понедельник выполнили боевые стрельбы на военном полигоне в Бергене, что в Нижней Саксонии.

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Обучение позволило украинским солдатам вести стрельбы с современными системами вооружения, заявил на военном полигоне в Нижней Саксонии бригадный генерал Бьорн Шульц, командир школы танковых войск в Мюнстере.

Германия передаст Украине 18 современных основных боевых танков Leopard 2A6, а Португалия – еще три танка. Это часть военной помощи, призванной помочь Украине защитить себя от России. Эксперты твердо убеждены, что Leopard 2 имеет явное преимущество в бою против российских бронетанковых войск. Украинские солдаты должны вернуться домой с танками в марте.

25 января федеральное правительство Германии объявило о цели "быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2". В Украине такие батальоны обычно имеют на вооружении по 31 танку. Основными участниками инициативы являются Польша, Норвегия, Канада и Испания.

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Как сообщалось на прошлой неделе, в Польше завершилось обучение украинских военнослужащих на танках Leopard 2, и Украина получила остальные 10 из 14 обещанных единиц техники с польской стороны. Четыре танка были переданы ранее.

Темы: ГерманиятанкиВооруженные силы
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