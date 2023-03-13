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ЄС продовжив персональні санкції проти РФ за війну на пів року, список без змін – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 12:57
ЄС продовжив персональні санкції проти РФ за війну на пів року, список без змін – ЗМІ
протест проти агресії РФ. фото AFP via Getty Images

ЄС на пів року продовжив без змін санкції, запроваджені проти майже 1500 фізосіб та 205 юридичних осіб з Росії у зв’язку з агресивною війною РФ проти України.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Замороження активів та заборона в’їзду для 1473 осіб і 205 юросіб, застосовані ЄС за дії, спрямовані на підрив територіальної цілісності України, продовжені на шість місяців. Попри деякі спекуляції, зі списку нікого не виключили – принаймні поки що", - повідомив Джозвяк. 

Нагадаємо, у лютому неофіційно повідомляли, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нібито погрожує ветувати продовження санкцій, вимагаючи, щоб зі списку вилучили чотирьох осіб.

Також стало відомо, що санкції проти матері засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина залишаться чинними і після постанови Суду ЄС, оскільки вона стосується лише того рішення Ради ЄС, коли вони були застосовані вперше.

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Теми: санкціїЄСвійнаРосія
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