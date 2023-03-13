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ЕС продлил на полгода персональные санкции, введенные из-за агрессии РФ - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 11:57
ЕС продлил на полгода персональные санкции, введенные из-за агрессии РФ - СМИ
протест против агрессии РФ. фото AFP via Getty Images

ЕС на полгода продлил без изменений санкции, введенные против почти 1500 физлиц и 205 юридических лиц из России в связи с агрессивной войной РФ против Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Замораживание активов и запрет въезда для 1473 человек и 205 юрлиц, примененные ЕС за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины, продлены на шесть месяцев. Несмотря на некоторые спекуляции, из списка никого не исключили - по крайней мере пока", - сообщил Джозвяк. 

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Напомним, ранее стало известно, что санкции против матери основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина останутся в силе и после постановления Суда ЕС, поскольку оно касается только того решения Совета ЕС, когда они были применены впервые.

Темы: санкцииЕСвойнаРосcия
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