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Через "погану поведінку" українців і росіян можуть позбавити на Балі віз по прибуттю

Олена РощінаПонеділок, 13 березня 2023, 13:01
Через погану поведінку українців і росіян можуть позбавити на Балі віз по прибуттю
Туристи в Убуді, Балі, фото Universal Images Group via Getty Images

Балі може скасувати спрощений візовий режим для відвідувачів із України й Росії через повідомлення про погану поведінку й можливу злочинну діяльність російських та українських туристів.

Джерело: "The Jakarta Post"

Деталі: Губернатор Балі Ваян Костер запропонував Міністерству закордонних справ і Міністерству юстиції та прав людини скасувати візи по прибуттю для відвідувачів із РФ та України.

"Я написав листа до міністерств з проханням скасувати візовий режим для росіян і українців", – заявив Костер на брифінгу в неділю 12 березня.

Він пояснив, що зробив цю пропозицію після того, як отримав повідомлення і скарги про те, що туристи з двох країн, які зараз воюють, зловживають своїми туристичними візами, щоб знайти роботу в популярному світовому туристичному напрямку.

"Чому саме ці дві країни? Наразі вони перебувають у стані війни, тому вони приїжджають на Балі не лише як туристи, але й для того, щоб працювати", – сказав Костер.

Під час брифінгу губернатор та Імміграційна служба Балі також оголосили про депортацію 31 російського та українського туриста. 

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Дані Імміграційного управління показують, що в період із січня до березня 2023 року на Балі приземлилися в цілому 43 622 росіянина. У 2022 році Імміграційне управління зафіксувало, що на Балі прибули 59 854 росіянина. 

Користувачі мережі на Балі останнім часом публікують відео, на яких імовірно російські та українські туристи порушують правила дорожнього руху та грубо поводяться з поліцейськими, які зупиняють їх за порушення правил дорожнього руху.

Теми: візисвітУкраїнаРосія
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