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Из-за "плохого поведения" украинцев и россиян могут лишить на Бали виз по прибытию

Елена РощинаПонедельник, 13 марта 2023, 12:01
Из-за плохого поведения украинцев и россиян могут лишить на Бали виз по прибытию
Туристы в Убуде, Бали, фото Universal Images Group via Getty Images

Бали может отменить упрощенный визовый режим для посетителей из Украины и России из-за сообщений о плохом поведении и возможной преступной деятельности российских и украинских туристов.

Источник: "The Jakarta Post"

Детали: Губернатор Бали Ваян Костер предложил Министерству иностранных дел и Министерству юстиции и прав человека отменить визы по прибытию для посетителей из РФ и Украины.

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"Я написал письмо в министерства с просьбой отменить визовый режим для россиян и украинцев", – заявил Костер на брифинге в воскресенье 12 марта.

Он пояснил, что сделал это предложение после того, как получил сообщения и жалобы о том, что туристы из двух стран, которые сейчас воюют, злоупотребляют своими туристическими визами, чтобы найти работу в популярном мировом туристическом направлении.

"Почему именно эти две страны? Сейчас они находятся в состоянии войны, поэтому они приезжают на Бали не только как туристы, но и для того, чтобы работать", – сказал Костер.

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Во время брифинга губернатор и Иммиграционная служба Бали также объявили о депортации 31 российского и украинского туриста. 

Данные Иммиграционного управления показывают, что в период с января по март 2023 года на Бали приземлились в общей сложности 43 622 россиянина. В 2022 году Иммиграционное управление зафиксировало, что на Бали прибыли 59 854 россиянина. 

Пользователи сети на Бали в последнее время публикуют видео, на которых предположительно российские и украинские туристы нарушают правила дорожного движения и грубо ведут себя с полицейскими, которые останавливают их за нарушение правил дорожного движения.

Темы: визымирУкраинаРосcия
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