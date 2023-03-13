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В МЗС відреагували на недружні заяви керівництва Грузії щодо України

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 12:07

В МЗС у відповідь на заяви керівництва уряду і парламенту Грузії щодо України заявили, що грузинська влада не там шукає ворогів.

Про це, як передає "Європейська правда", йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка на його сторінці у Facebook.

"Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни" - зазначив він.

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"Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада" - заявив Ніколенко.

Разом з тим він висловив переконання, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів.

"Ми високо цінуємо підтримку грузинів в той час, коли українці борються за свою незалежність. Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього" - зазначив речник МЗС.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у неділю прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав президента України Володимира Зеленського та українських політиків утриматися від втручання у внутрішні справи його країни. Також він назвав українських політиків невдахами.

У п'ятницю віцеспікер парламенту Грузії Гія Вольський заявив, що прихильники колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, які воювали в Україні, повернулися в країну, щоб підштовхувати молодь до революційного сценарію.

Теми: ГрузіяУкраїнаМЗС
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