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В МИД отреагировали на недружественные заявления руководства Грузии в отношении Украины

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 12:07

В МИД в ответ на заявления руководства правительства и парламента Грузии в отношении Украины заявили, что грузинская власть не там ищет врагов.

Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко на его странице в Facebook.

"Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинской власти обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, отправке сил для разжигания гражданской войны", - отметил он.

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"Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, которые не имеют ничего общего с реальностью. Не там ищет врага грузинская власть", - заявил Николенко.

Вместе с тем он выразил убеждение, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов.

"Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость. Со своей стороны Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего", - отметил спикер МИД.

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Напомним, в воскресенье премьер Грузии Ираклий Гарибашвили призвал президента Украины Владимира Зеленского и украинских политиков воздержаться от вмешательства во внутренние дела его страны. Также он назвал украинских политиков неудачниками.

В пятницу вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что сторонники бывшего президента Михеила Саакашвили, которые воевали в Украине, вернулись в страну, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию.

Темы: ГрузияУкраинаМИД
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