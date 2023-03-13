Авіація РФ вдарила по 2 населених пунктах Донеччини, біля Красногорівки та Веселого бої – ОВА
Минулої доби окупанти поливали вогнем Донеччину з усіх типів зброї, Протягом ночі шли бої по лінії оборони в Очеретинській громаді, вранці авіація загарбників випустила ракети по селах Ласточкіне та Красногорівка.
Джерело: звіти ОВА
Донеччина: протягом доби ворог завдавав ударів із ЗРК "С-300", авіації (тип ракети не встановлено), РСЗВ "Град", артилерії, танків.
Обстріляні Авдіївка, Слов’янськ, Бахмут, с.Сєверне, с.Тоненьке, с.Карлівка, с.Ласточкине, с.Новоселівка перша, Костянтинівка, с.Торське та с.Зарічне Лиманської ТГ.
Протягом ночі — активні бойові дії по лінії оборони в Очеретинській громаді, особливо в районі сел Красногорівка, Веселе. Сьогодні зранку росіяни завдали ракетного авіаудару по громаді (влучання однієї ракети по околиці села Ласточкіно, другої ракети - по околиці села Красногорівка). Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
По області за минулу добу 7 поранених.
Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Білопільської громади. Було зафіксовано 18 прильотів з мінометів. На щастя, без наслідків.
Зранку росіяни били з мінометів по Шалигинській громаді − 16 прильотів.
Попередньо − без наслідків. Дані уточнюються.
Пізніше керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram повідомив, що росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське. Ракетний удар - в районі місцевого професійно-аграрного ліцею.
1 цивільна особа загинула, 4 особи поранені.
Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Ольгівське, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новоандріївка, Чарівне, Мала Токмачка, Малинівка, Степове, Кам'янське.
Надійшло 4 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.
Харківщина: на Слобожанському напрямку протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Малі Проходи, Красне, Великий Бурлук та Бологівка.
На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районах населеного пункту Дворічна. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане і Чернещина. Без постраждалих.
Луганщина: минулої доби росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви, Білогорівки та Серебрянського лісництва.
Ворог здійснив артилерійські обстріли районів Новоселівського, Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки.
Ситуація в області залишається напруженою.
Миколаївщина: сьогодні зранку відбувся артобстріл населеного пункту Куцурубської громади. Є руйнування житлових будинків. За попередньою інформацією одна людина загинула, під завалами можуть бути 2 особи. Дані уточнюються.
Херсонщина: минулої доби ворог обстрілював населені пункти області, зокрема Берислав, Понятівка, Дніпровське і Білозерка.
За минулу добу противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 337 снарядів з важкої артилерії та "Градів".
Місто Херсон ворог обстріляв двічі: 3 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Одна людина дістала поранення.
З деокупованої території області евакуйовано 48 осіб.