Авіація РФ вдарила по 2 населених пунктах Донеччини, біля Красногорівки та Веселого бої – ОВА

Минулої доби окупанти поливали вогнем Донеччину з усіх типів зброї, Протягом ночі шли бої по лінії оборони в Очеретинській громаді, вранці авіація загарбників випустила ракети по селах Ласточкіне та Красногорівка.

Джерело: звіти ОВА

Донеччина: протягом доби ворог завдавав ударів із ЗРК "С-300", авіації (тип ракети не встановлено), РСЗВ "Град", артилерії, танків.

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Обстріляні Авдіївка, Слов’янськ, Бахмут, с.Сєверне, с.Тоненьке, с.Карлівка, с.Ласточкине, с.Новоселівка перша, Костянтинівка, с.Торське та с.Зарічне Лиманської ТГ.

Протягом ночі — активні бойові дії по лінії оборони в Очеретинській громаді, особливо в районі сел Красногорівка, Веселе. Сьогодні зранку росіяни завдали ракетного авіаудару по громаді (влучання однієї ракети по околиці села Ласточкіно, другої ракети - по околиці села Красногорівка). Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

По області за минулу добу 7 поранених.

ВІДЕО ДНЯ

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Білопільської громади. Було зафіксовано 18 прильотів з мінометів. На щастя, без наслідків.

Зранку росіяни били з мінометів по Шалигинській громаді − 16 прильотів.

Попередньо − без наслідків. Дані уточнюються.

Пізніше керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram повідомив, що росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське. Ракетний удар - в районі місцевого професійно-аграрного ліцею.

1 цивільна особа загинула, 4 особи поранені.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Ольгівське, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новоандріївка, Чарівне, Мала Токмачка, Малинівка, Степове, Кам'янське.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Харківщина: на Слобожанському напрямку протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Малі Проходи, Красне, Великий Бурлук та Бологівка.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районах населеного пункту Дворічна. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане і Чернещина. Без постраждалих.

Луганщина: минулої доби росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви, Білогорівки та Серебрянського лісництва.

Ворог здійснив артилерійські обстріли районів Новоселівського, Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки.

Ситуація в області залишається напруженою.

Миколаївщина: сьогодні зранку відбувся артобстріл населеного пункту Куцурубської громади. Є руйнування житлових будинків. За попередньою інформацією одна людина загинула, під завалами можуть бути 2 особи. Дані уточнюються.

Херсонщина: минулої доби ворог обстрілював населені пункти області, зокрема Берислав, Понятівка, Дніпровське і Білозерка.

За минулу добу противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 337 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв двічі: 3 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Одна людина дістала поранення.

З деокупованої території області евакуйовано 48 осіб.