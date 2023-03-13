Авиация РФ ударила по 2 населенным пунктам Донетчины, возле Красногоровки и Веселого бои - ОВА

За прошедшие сутки оккупанты поливали огнем Донецкую область из всех типов оружия, в течение ночи шли бои по линии обороны в Очеретинской громаде, утром авиация захватчиков выпустила ракеты по селам Ласточкино и Красногоровка.

Источник: отчеты ОВА

Донетчина: в течение суток враг наносил удары из ЗРК "С-300", авиации (тип ракеты не установлен), РСЗО "Град", артиллерии, танков.

Обстреляны Авдеевка, Славянск, Бахмут, с.Северное, с.Тоненькое, с.Карловка, с.Ласточкино, с.Новоселовка первая, Константиновка, с.Торское и с.Заречное Лиманской ТГ.

В течение ночи - активные боевые действия по линии обороны в Очеретинской громаде, особенно в районе сел Красногоровка, Веселое. Сегодня утром россияне нанесли ракетный авиаудар по громаде (попадание одной ракеты по окраине села Ласточкино, второй ракеты - по окраине села Красногоровка). Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

По области за минувшие сутки 7 раненых.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили обстрелы территорий Белопольской громады. Было зафиксировано 18 прилетов из минометов. К счастью, без последствий.

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Утром россияне били из минометов по Шалыгинской громаде - 16 прилетов.

Предварительно - без последствий. Данные уточняются.

Позже руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram сообщил, что россияне обстреляли поселок Зноб-Новгородское. Ракетный удар - в районе местного профессионально-аграрного лицея.

1 гражданский погиб, 4 человека ранены.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Ольговское, Гуляйпольское, Гуляйполе, Новоандреевка, Чаривне, Малая Токмачка, Малиновка, Степное, Каменское.

Поступило 4 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Харьковщина: на Слобожанском направлении в течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Стрелечья, Малые Проходы, Красное, Великий Бурлук и Бологовка.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенного пункта Двуречная. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крохмальное, Песчаное и Чернещина. Без пострадавших.

Луганщина: за прошедшие сутки россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Невского, Червонопоповки, Кременной, Дибровы, Белогоровки и Серебрянского лесничества.

Враг совершил артиллерийские обстрелы районов Новоселовского, Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки.

Ситуация в области остается напряженной.

Николаевщина: сегодня утром произошел артобстрел населенного пункта Куцурубской громады. Есть разрушения жилых домов. По предварительной информации один человек погиб, под завалами могут быть 2 человека. Данные уточняются.

Херсонщина: за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты области, в частности Берислав, Понятовка, Днепровское и Белозерка.

За минувшие сутки противник совершил 56 обстрелов, выпустив 337 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял дважды: 3 снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. Один человек получил ранения.

С деоккупированной территории области эвакуированы 48 человек.