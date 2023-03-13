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Росіяни обстріляли прикордонне селище на Сумщині: загинув цивільний

Олександр ШумілінПонеділок, 13 березня 2023, 16:40
Росіяни обстріляли прикордонне селище на Сумщині: загинув цивільний
Фото: Єрмак

Російські війська обстріляли українське селище Зноб-Новгородське в Сумській області неподалік від російсько-українського кордону.

Джерело: повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака, повідомлення Сумської обласної прокуратури

Пряма мова: "На Сумщині росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське. Нанесений ракетний удар в районі місцевого професійно-аграрного ліцею".

Деталі: В результаті удару одна цивільна особа загинула, ще 4 отримали поранення.

Оновлено: Пізніше місцева прокуратура повідомила, що окупанти обстріляли гуртожиток одного з ліцеїв у Шосткинському районі Сумської області. В результаті обстрілу загинув 52-річний працівник навчального закладу, ще 2 цивільні особи зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

 
 

Теми: РосіяСуми
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