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Россияне обстреляли пограничный поселок в Сумской области: погиб гражданский

Александр ШумилинПонедельник, 13 марта 2023, 15:40
Россияне обстреляли пограничный поселок в Сумской области: погиб гражданский

Российские военные обстреляли украинский поселок Зноб-Новгородское в Сумской области неподалеку от российско-украинской границы.

Источник: сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака, сообщение Сумской областной прокуратуры

Прямая речь: "На Сумщине россияне обстреляли поселок Зноб-Новгородское. Нанесен ракетный удар в районе местного профессионально-аграрного лицея".

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Детали: В результате удара один гражданский человек погиб, еще 4 получили ранения.

Обновлено: Позже местная прокуратура сообщила, что оккупанты обстреляли общежитие одного из лицеев в Шосткинском районе Сумской области. В результате обстрела погиб 52-летний работник учебного заведения, еще 2 гражданских лица получили ранения различной степени тяжести.

 
 

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Темы: РосcияСумы
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