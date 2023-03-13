Лукашенко в Ірані підписав "дорожню карту" співпраці до 2026 року

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і глава Ірану Ебрахім Раїсі за підсумками переговорів у Тегерані підписали дорожню карту всебічного співробітництва між країнами на 2023-2026 роки.

Джерело: державне інформагентство Білорусі БелТА

Деталі: Повідомляється, що під час зустрічі Лукашенко запевнив Тегеран, що Мінськ зробить усе необхідне для виконання підписаних домовленостей.

Дорожня карта передбачає всебічне співробітництво Білорусі та Ірану в політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у сфері освіти, культури, мистецтва, ЗМІ та туризму.

Повідомляється також, що за підсумками переговорів у Тегерані було підписано план заходів з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Білоруссю та Іраном, міжурядову угоду про співробітництво у сфері карантину та захисту рослин, угоду про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання.