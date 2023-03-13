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Лукашенко в Иране подписал "дорожную карту" сотрудничества до 2026 года

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 марта 2023, 12:41
Лукашенко в Иране подписал дорожную карту сотрудничества до 2026 года
фото БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Ирана Эбрахим Раиси по итогам переговоров в Тегеране подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы.

Источник: государственное информагентство Беларуси БелТА

Детали: Сообщается, что во время встречи Лукашенко заверил Тегеран, что Минск сделает все необходимое для выполнения подписанных договоренностей.

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Дорожная карта предусматривает всестороннее сотрудничество Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

Сообщается также, что по итогам переговоров в Тегеране были подписаны план мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Ираном, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.

Темы: ЛукашенкоБеларусьИран
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