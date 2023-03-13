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Повітряні сили: Причина "обідньої" тривоги – перельоти стратегічної авіації РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 березня 2023, 13:06
Повітряні сили: Причина обідньої тривоги – перельоти стратегічної авіації РФ
Юрій Ігнат. фото Повітряних сил

У Росії в понеділок 13 березня спостерігається активність стратегічної і тактичної авіації, через це в столиці та половині областей України було оголошено повітряну тривогу.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: Зокрема був зафіксований зліт стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому в Енгельсі Саратовської області. Він виконував маневри.

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Також в РФ спостерігався переліт чотирьох винищувачів МіГ-31БМ (модифікація, що не є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал" -ред.) у Курську область.

Дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3 вилетів із аеродрому "Шайковка" на північ.

Також, за словами Ігната, в Брянській області РФ та на східному напрямку фіксувалася активність тактичної авіації Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: О 13.16 13 березня у Києві та низці регіонів на півночі, в центрі та на сході України пролунала повітряна тривога. Вона тривала трохи більше пів години.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУвійна
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