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Воздушные силы: Причина "обеденной" тревоги – перелеты стратегической авиации РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 марта 2023, 13:06
Воздушные силы: Причина обеденной тревоги – перелеты стратегической авиации РФ
Юрий Игнат. фото Воздушных сил

В России в понедельник 13 марта наблюдается активность стратегической и тактической авиации, из-за этого в столице и половине областей Украины  объявлялась воздушная тревога.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: В частности был зафиксирован взлет стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома в Энгельсе Саратовской области. Он выполнял маневры.

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Также в РФ наблюдался перелет четырех истребителей МиГ-31БМ (модификация, не являющаяся носителем аэробаллистических ракет "Кинжал" -ред.) в Курскую область.

Дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3 вылетел с аэродрома "Шайковка" на север.

Также, по словам Игната, в Брянской области РФ и на восточном направлении фиксировалась активность тактической авиации России.

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Что предшествовало: В 13.16 13 марта в Киеве и ряде регионов на севере, в центре и на востоке Украины прозвучала воздушная тревога. Она длилась чуть больше получаса.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУвойна
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