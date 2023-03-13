Макрон чекає Орбана на робочу вечерю: говоритиме про важливість європейської єдності

Президент Франції Еммануель Макрон увечері 13 березня чекає на робочу вечерю прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Як повідомляє "Європейська правда", інформація про зустріч з’явилася у графіку президента, який публікує Єлисейський палац.

Лідери мають зустрітися 13 березня о 20 годині, це буде перша їхня двостороння зустріч після грудня 2021 року у Будапешті.

За джерелами французьких ЗМІ у Єлисейському палаці, зустріч буде нагодою "підтвердити важливість європейських цінностей і єдність країн Європи у підтримці України, що зазнає російської агресії, зокрема шляхом застосування санкцій проти Росії". Окрім того, Макрон планує підняти питання про важливість верховенства права і нагадати Орбану про необхідність ратифікувати вступ до НАТО Фінляндії та Швеції (хоча французькі дипломатичні джерела переконані, що це невдовзі відбудеться).

Також планують обговорити питання політики у сфері промисловості, енергетики та міграції.

Нагадаємо, нещодавно Орбан допустив, що країні, можливо, в майбутньому доведеться переглянути свої відносини з Росією через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення в Україну.

Минулого місяця неофіційно з'являлась інформація, що Будапешт нібито погрожує заблокувати продовження персональних санкцій, задіяних ЄС у зв'язку з війною Росії проти України, якщо зі списку не виключать кількох осіб. Проте 13 березня санкції продовжили без змін.

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