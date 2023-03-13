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Макрон ждет Орбана на рабочий ужин: будет говорить о важности европейского единства

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 14:13

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 13 марта ждет на рабочий ужин премьера Венгрии Виктора Орбана.

Как сообщает "Европейская правда", информация о встрече появилась в графике президента, который публикует Елисейский дворец.

Лидеры должны встретиться 13 марта в 20:00, это будет первая их двусторонняя встреча после декабря 2021 года в Будапеште.

По источникам французских СМИ в Елисейском дворце, встреча станет возможностью "подтвердить важность европейских ценностей и единство стран Европы в поддержке Украины, подвергающейся российской агрессии, в частности, путем применения санкций против России". Кроме того, Макрон планирует напомнить Орбану о необходимости ратифицировать вступление в НАТО Финляндии и Швеции (хотя французские дипломатические источники убеждены, что это вскоре произойдет).

Также планируют обсудить вопросы политики в сфере промышленности, энергетики и миграции.

Напомним, недавно Орбан допустил, что его стране, возможно, в будущем придется пересмотреть свои отношения с Россией из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения в Украину.

В прошлом месяце неофициально появлялась информация, что Будапешт якобы угрожает заблокировать продление персональных санкций, задействованных ЕС в связи с войной России против Украины, если из списка не исключат нескольких человек. Однако 13 марта санкции продлили без изменений.

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Темы: МакронОрбан
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