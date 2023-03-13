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На Херсонщині буде нова комендантська година: шукатимуть ворожі ДРГ

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 березня 2023, 13:42
На Херсонщині буде нова комендантська година: шукатимуть ворожі ДРГ
фото - Facebook Aliona Denga

З 13 березня на 5 днів у Херсонській області запроваджується нова подовжена комендантська година.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відеозверненні

Деталі: За словами Прокудіна, надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога.

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З метою недопущення жертв серед цивільного населення при проведенні контрдиверсійних заходів в області діятиме нова комендантська година.

З 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме з 17.00 до 06.30.

Пряма мова: "Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а у подальшому - планувати свій час перебування на території міста та області.

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Прошу поставитись з розумінням і всією серйозністю до ситуації, яка склалась. Зберігаємо спокій і допомагаємо Силам оборони нищити русню".

Нагадаємо: На деокупованій Херсонщині у листопаді 2022 року комендантська година була встановлена від 19:00 до 06:30 ранку.

Теми: Херсонська областьХерсонкомендантська година
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