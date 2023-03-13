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На Херсонщине будет новый комендантский час: ищут вражеские ДРГ

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 марта 2023, 13:42
На Херсонщине будет новый комендантский час: ищут вражеские ДРГ
фото - Facebook Aliona Denga

С 13 марта на 5 дней в Херсонской области вводится новый удлиненный комендантский час.

Источник: главаь Херсонской ОВА Александр Прокудин в видеообращении

Детали: По словам Прокудина, поступила информация о возможном пребывании на территории Херсона диверсионных групп врага.

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С целью недопущения жертв среди гражданского населения при проведении контрдиверсионных мероприятий в области будет действовать новый комендантский час.

С 13 по 17 марта включительно комендантский час будет длиться с 17.00 до 06.30.

Прямая речь: "Поэтому всем, кому сегодня нужно выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем - планировать свое время пребывания на территории города и области.

ВИДЕО ДНЯ

Прошу отнестись с пониманием и всей серьезностью к ситуации, которая сложилась. Сохраняем спокойствие и помогаем Силам обороны уничтожать русню".

Напомним: На деоккупированной Херсонщине в ноябре 2022 года комендантский час был установлен с 19:00 до 06:30 утра.

Темы: Херсонская областьХерсонкомендантский час
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