Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповів на звинувачення грузинського прем’єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, який заявив, нібито українські політики втручаються у внутрішні справи Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Арахамії, "весь світ розуміє, що збереження демократії в Грузії, влада якої сповнена агентами Росії - це ключове завдання всього світового співтовариства".

"Грузинський народ це розуміє, десятки тисяч молодих людей у Грузії це розуміють, а прем'єр-міністр вдає, що не розуміє. Думаю, що почне розуміти тоді, коли буде опубліковано рахунки та транзакції його найближчого оточення", - написав Арахамія у своєму Telegram-каналі.

Він висловив жаль, що "в Грузії розслідувати це буде нікому, бо "рука руку миє".

Арахамія окремо запевнив, що в Україні не бажають Грузії війни. За його словами, Україна хоче йти в ЄС "разом із братами грузинами і дуже боляче спостерігати, як грузинська влада йде абсолютно у протилежному напрямку"

Нагадаємо, у неділю прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав президента України Володимира Зеленського та українських політиків утриматися від втручання у внутрішні справи його країни. Також він назвав українських політиків невдахами.

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