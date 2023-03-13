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Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 13:47
Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов
Давид Арахамия, фото из его соцсетей

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на обвинения грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили, заявившего, что якобы украинские политики вмешиваются во внутренние дела Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Арахамии, "весь мир понимает, что сохранение демократии в Грузии, власть которой полна агентами России – это ключевая задача всего мирового сообщества".

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"Грузинский народ это понимает, десятки тысяч молодых людей в Грузии это понимают, а премьер-министр делает вид, что не понимает. Думаю, что начнет понимать тогда, когда будут опубликованы счета и транзакции его ближайшего окружения", - написал Арахамия в своем Telegram-канали.

Он выразил сожаление, что "в Грузии расследовать это будет некому, потому что "рука руку моет".

Арахамия заверил, что в Украине не желают Грузии войны. По его словам, Украина хочет идти в ЕС "вместе с братьями грузинами и очень больно наблюдать, как грузинские власти идут абсолютно в противоположном направлении"

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Напомним, в воскресенье премьер Грузии Иракли Гарибашвили призвал президента Украины Владимира Зеленского и украинских политиков воздержаться от вмешательства во внутренние дела его страны. Также он назвал украинских политиков неудачниками.

В Министерстве иностранных дел ответили, что официальный Тбилиси не там ищет врагов.

Темы: ГрузияУкраинаАрахамия
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