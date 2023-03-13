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У Кремлі не виключили участь Путіна в саміті G20 в Індії

Понеділок, 13 березня 2023, 15:52

У Кремлі заявили, що візит президента РФ Владіміра Путіна на саміт "Групи двадцяти" в Індії цього року не виключений.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

Відповідаючи на запитання, чи може Путін відвідати саміт, прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков сказав: "Цього не можна виключати. Росія продовжує брати повноцінну участь у роботі "Великої двадцятки".

"Вона має намір продовжувати це робити. Але ніякого рішення ще не прийнято", – додав він.

Саміт міністрів закордонних справ G20 проходив у Нью-Делі 1-2 березня. У ньому брав участь глава МЗС РФ Сергєй Лавров.

Як відомо, присутність Путіна не виключали і на минулорічному саміті "двадцятки" в Індонезії. У Москві до останнього залишали невизначеність з приводу того, чи поїде Путін на саміт, але вже перед самою подією повідомили, що він не братиме участі і відправить замість себе Лаврова.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц тоді розкритикував Путіна за відмову приїхати на зустріч.

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Теми: ПутінІндія
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