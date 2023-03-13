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В Кремле не исключили участия Путина в саммите G20 в Индии

Понедельник, 13 марта 2023, 14:52

В Кремле заявили, что визит президента РФ Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" в Индии в этом году не исключен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос, может ли Путин посетить саммит, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал: "Этого нельзя исключать. Россия продолжает принимать полноценное участие в работе "двадцатки".

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"Она намерена продолжать это делать. Но никакого решения пока не принято", – добавил он.

Саммит министров иностранных дел G20 проходил в Нью-Дели 1-2 марта. В нем принимал участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как известно, присутствие Путина не исключали и на прошлогоднем саммите "двадцатки" в Индонезии. В Москве до последнего оставляли неопределенность по поводу того, поедет ли Путин на саммит, но уже перед самим событием сообщили, что он не будет участвовать и отправит вместо себя главу МИД Сергея Лаврова.

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Темы: ПутинИндия
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