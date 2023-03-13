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СБУ: 15 років за держзраду отримав агент РФ, якому пообіцяли посаду "заступника міністра" в Криму

"Українська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 15:40
СБУ: 15 років за держзраду отримав агент РФ, якому пообіцяли посаду заступника міністра в Криму
фото СБУ

До 15 років ув'язнення засудили російського агента, якому ФСБ РФ пообіцяла посаду "заступника міністра" в Криму.

Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Повідомляється, що зловмисником є колишній проректор одного з вищих медичних навчальних закладів Києва (за даними джерела УП, - експроректор приватного ВНЗ Міжнародна академія екології та медицини Фархад Абдуллаєв).

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За даними СБУ, після звільнення з вишу у 2020 році чоловік переїхав до тимчасово окупованого Криму, де його завербувала ФСБ.

За місяць до початку повномасштабного вторгнення він повернувся до Києва для виконання ворожих завдань.

Встановлено, що зрадник збирав для агресора інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які перебували на стаціонарному лікуванні у військових госпіталях та лікарнях Київщини.

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Крім цього, агент встановлював контакти з українськими та іноземними науковцями для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ, зазначають в українській спецслужбі.

Для пошуку "потрібних зв’язків" залучав своїх колишніх колег по роботі та випускників вишу, до яких звертався під приводом підготовки дисертації.

Дослівно: "У разі успішного виконання завдань, російська спецслужба "гарантувала" своєму агенту призначення "заступником міністра охорони здоров’я" окупаційної адміністрації півострова.

Втім, СБУ завадила цим "планам" – задокументувала злочинні дії і затримала зловмисника у травні минулого року на спробі передачі агентурної інформації ворогу.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав злочинця винним за у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, і призначив йому 15 років ув’язнення".

Теми: СБУдержзрадавійна
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