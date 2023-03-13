СБУ: 15 лет за госизмену получил агент РФ, которому пообещали должность "замминистра" в Крыму
К 15 годам заключения приговорили российского агента, которому ФСБ РФ пообещала должность "заместителя министра" в Крыму.
Источник: пресс-служба СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Сообщается, что злоумышленником является бывший проректор одного из высших медицинских учебных заведений Киева (по данным источника УП, - экс-проректор частного вуза Международная академия экологии и медицины Фархад Абдуллаев).
По данным СБУ, после увольнения из вуза в 2020 году мужчина переехал во временно оккупированный Крым, где его завербовала ФСБ.
За месяц до начала полномасштабного вторжения он вернулся в Киев для выполнения вражеских задач.
Установлено, что предатель собирал для агрессора информацию о военнослужащих ВСУ, которые находились на стационарном лечении в военных госпиталях и больницах Киевской области.
Кроме этого, агент устанавливал контакты с украинскими и иностранными учеными для их дальнейшей вербовки в агентурный аппарат ФСБ, отмечают в украинской спецслужбе.
Для поиска "нужных связей" привлекал своих бывших коллег по работе и выпускников вуза, к которым обращался под предлогом подготовки диссертации.
Дословно: "В случае успешного выполнения заданий, российская спецслужба "гарантировала" своему агенту назначение "заместителем министра здравоохранения" оккупационной администрации полуострова.
Впрочем, СБУ помешала этим "планам" - задокументировала преступные действия и задержала злоумышленника в мае прошлого года на попытке передачи агентурной информации врагу.
По материалам Службы безопасности суд признал преступника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил ему 15 лет заключения".