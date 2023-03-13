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СБУ: 15 лет за госизмену получил агент РФ, которому пообещали должность "замминистра" в Крыму

"Украинская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 15:40
СБУ: 15 лет за госизмену получил агент РФ, которому пообещали должность замминистра в Крыму
фото СБУ

К 15 годам заключения приговорили российского агента, которому ФСБ РФ пообещала должность "заместителя министра" в Крыму.

Источник: пресс-служба СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Сообщается, что злоумышленником является бывший проректор одного из высших медицинских учебных заведений Киева (по данным источника УП, - экс-проректор частного вуза Международная академия экологии и медицины Фархад Абдуллаев).

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По данным СБУ, после увольнения из вуза в 2020 году мужчина переехал во временно оккупированный Крым, где его завербовала ФСБ.

За месяц до начала полномасштабного вторжения он вернулся в Киев для выполнения вражеских задач.

Установлено, что предатель собирал для агрессора информацию о военнослужащих ВСУ, которые находились на стационарном лечении в военных госпиталях и больницах Киевской области.

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Кроме этого, агент устанавливал контакты с украинскими и иностранными учеными для их дальнейшей вербовки в агентурный аппарат ФСБ, отмечают в украинской спецслужбе.

Для поиска "нужных связей" привлекал своих бывших коллег по работе и выпускников вуза, к которым обращался под предлогом подготовки диссертации.

Дословно: "В случае успешного выполнения заданий, российская спецслужба "гарантировала" своему агенту назначение "заместителем министра здравоохранения" оккупационной администрации полуострова.

Впрочем, СБУ помешала этим "планам" - задокументировала преступные действия и задержала злоумышленника в мае прошлого года на попытке передачи агентурной информации врагу.

По материалам Службы безопасности суд признал преступника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил ему 15 лет заключения".

Темы: СБУгосизменавойна
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