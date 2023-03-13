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"Битва за Бахмут програна": росіяни запустили нову хвилю фейків у соцмережах

Альона Мазуренко Понеділок, 13 березня 2023, 16:09
Битва за Бахмут програна: росіяни запустили нову хвилю фейків у соцмережах

Російські окупанти почали активно пошируювати нову дезінформацію у соцмережах і розповсюджують дописи нібито про поразку України у Бахмуті та зменшення постачання західної зброї. 

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Дослівно: "Центр стратегічних комунікацій зафіксував чергову інформаційну атаку росіян: у Facebook з анонімних каналів ворог поширює рекламу з наміром зневірити українців у перемозі.

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З наявних у нас даних, кампанія з розповсюдження брехні стартувала 11 березня.

Головні меседжі пропагандистів:

  • Битва за Бахмут програна Україною;
  • На Заході не вірять в Україну;
  • Командування Силами оборони вже втекло, а "хлопці відбиваються самотужки";
  • США зменшують постачання зброї, бо буцімто впіймали українську владу на крадіжках постачань".

Деталі: У центрі стратегічних комунікацій вважають, що окупанти намагаються підірвати довіру українського суспільства до влади і маніпулюють нібито "програною битвою за Бахмут" та тим, що союзники залишать Україну з ворогом напризволяще.

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Фейки окупанти розповсюджують через новостворені сторінки, без опису та наповнення, зазвичай мають нейтральні назви.

Облікові записи, з яких створюються такі кампанії, використовують IP-адреси інших держав.

Також відзначається, що провальну спробу росіян вплинути на українців видає невдалий переклад тексту з російської на українську та кремлівські терміни на кшталт "західники", "пораженські настрої".

У центрі закликають скаржитися на подібні публікацію в соцмережах. 

Теми: пропагандаРосіявійна
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