"Битва за Бахмут проиграна": россияне запустили новую волну фейков в соцсетях
Российские оккупанты начали активно распространять новую дезинформацию в соцсетях и распространяют сообщения якобы о поражении Украины в Бахмуте и уменьшении поставок западного оружия.
Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Дословно: "Центр стратегических коммуникаций зафиксировал очередную информационную атаку россиян: в Facebook с анонимных каналов враг распространяет рекламу с намерением разуверить украинцев в победе.
По имеющимся у нас данным, кампания по распространению лжи стартовала 11 марта.
Главные месседжи пропагандистов:
- Битва за Бахмут проиграна Украиной;
- На Западе не верят в Украину;
- Командование Силами обороны уже сбежало, а "ребята отбиваются самостоятельно";
- США уменьшают поставки оружия, потому что якобы поймали украинскую власть на кражах поставок".
Детали: В центре стратегических коммуникаций считают, что оккупанты пытаются подорвать доверие украинского общества к власти и манипулируют якобы "проигранной битвой за Бахмут" и тем, что союзники оставят Украину с врагом на произвол судьбы.
Фейки оккупанты распространяют через новосозданные страницы, без описания и наполнения, обычно имеют нейтральные названия.
Учетные записи, из которых создаются такие кампании, используют IP-адреса других государств.
Также отмечается, что провальную попытку россиян повлиять на украинцев выдает неудачный перевод текста с российского на украинский и кремлевские термины такие как "западники", "пораженческие настроения".
В центре призывают жаловаться на подобные публикацию в соцсетях.