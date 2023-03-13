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"Битва за Бахмут проиграна": россияне запустили новую волну фейков в соцсетях

Алена МазуренкоПонедельник, 13 марта 2023, 16:09
Битва за Бахмут проиграна: россияне запустили новую волну фейков в соцсетях

Российские оккупанты начали активно распространять новую дезинформацию в соцсетях и распространяют сообщения якобы о поражении Украины в Бахмуте и уменьшении поставок западного оружия.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Дословно: "Центр стратегических коммуникаций зафиксировал очередную информационную атаку россиян: в Facebook с анонимных каналов враг распространяет рекламу с намерением разуверить украинцев в победе.

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По имеющимся у нас данным, кампания по распространению лжи стартовала 11 марта.

Главные месседжи пропагандистов:

  • Битва за Бахмут проиграна Украиной;
  • На Западе не верят в Украину;
  • Командование Силами обороны уже сбежало, а "ребята отбиваются самостоятельно";
  • США уменьшают поставки оружия, потому что якобы поймали украинскую власть на кражах поставок".

Детали: В центре стратегических коммуникаций считают, что оккупанты пытаются подорвать доверие украинского общества к власти и манипулируют якобы "проигранной битвой за Бахмут" и тем, что союзники оставят Украину с врагом на произвол судьбы.

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Фейки оккупанты распространяют через новосозданные страницы, без описания и наполнения, обычно имеют нейтральные названия.

Учетные записи, из которых создаются такие кампании, используют IP-адреса других государств.

Также отмечается, что провальную попытку россиян повлиять на украинцев выдает неудачный перевод текста с российского на украинский и кремлевские термины такие как "западники", "пораженческие настроения".

В центре призывают жаловаться на подобные публикацию в соцсетях.

Темы: пропагандаРосcиявойна
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