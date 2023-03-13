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Контррозвідка Британії створить підрозділ для протидії шпигунам із Китаю і Росії

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 17:20

У межах оновленої стратегії оборони, безпеки та зовнішньої політики Великої Британії контррозвідувальна служба МІ5 буде надавати бізнесу й іншим установам допомогу в протидії шпигунам із Китаю і Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph і The Times.

У межах МІ5, як передбачає оновлена стратегія, буде створений "національний орган із питань безпеки", який надаватиме консультації підприємствам, університетам та іншим організаціям, що є об'єктами промислового шпигунства.

Як приклад наводяться намагання китайських і російських хакерів, які підтримуються їхніми урядами, викрасти дані про британські вакцини проти коронавірусу під час пандемії, зокрема в Оксфордському університеті.

Крім того, МІ5 також даватиме рекомендації на запит компаній та інших організацій щодо взаємодії із китайськими компаніями, ведення бізнесу в Китаї або купівлі обладнання у китайських постачальників, а ще розробить поради щодо роботи з компаніями з ІТ-сфери Китаю, як-то Huawei і Hikvision.

Оновлена стратегія оборони й безпеки Британії також наголошує на покращенні мовної підготовки дипломатів, які працюватимуть у Китаї, й додатковому фінансуванні каналу іномовлення BBC World Service для протидії китайській та російській дезінформації.

Також, як повідомлялось, Велика Британія витратить додатково близько 5 млрд фунтів стерлінгів на свою армію і має намір збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП в рамках оновленої стратегії протидії загрозам з боку Китаю і Росії, що зростають.

ВІДЕО ДНЯ

А в межах протистояння з Китаєм Британія схвалила різке збільшення експорту деталей і технологій для підводних човнів до Тайваню торік у рамках модернізації своїх військово-морських сил.

Теми: Велика БританіяРосіяКитайрозвідка
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