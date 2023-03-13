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Контрразведка Британии создаст подразделение для противодействия шпионам из Китая и России

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 16:20

В рамках обновленной стратегии обороны, безопасности и внешней политики Великобритании контрразведывательная служба МИ5 будет предоставлять бизнесу и другим учреждениям помощь в противодействии шпионам из Китая и России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph и The Times.

В рамках МИ5, как предусматривает обновленная стратегия, будет создан "национальный орган по вопросам безопасности", который будет предоставлять консультации предприятиям, университетам и другим организациям, являющимся объектами промышленного шпионажа.

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В качестве примера приводятся попытки китайских и российских хакеров, которые поддерживаются их правительствами, похитить данные о британских вакцинах против коронавируса во время пандемии, в частности в Оксфордском университете.

Кроме того, МИ5 также будет давать рекомендации по запросу компаний и других организаций по взаимодействию с китайскими компаниями, ведению бизнеса в Китае или покупке оборудования у китайских поставщиков, а еще разработает советы по работе с компаниями из ИТ-сферы Китая, такими как Huawei и Hikvision.

Обновленная стратегия обороны и безопасности Британии также отмечает улучшение языковой подготовки дипломатов, которые будут работать в Китае, и дополнительное финансирование канала иновещания BBC World Service для противодействия китайской и российской дезинформации.

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Также, как сообщалось, Великобритания потратит дополнительно около 5 млрд фунтов стерлингов на свою армию и намерена увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП в рамках обновленной стратегии противодействия растущим угрозам со стороны Китая и России.

А в рамках противостояния с Китаем Британия одобрила резкое увеличение экспорта деталей и технологий для подводных лодок в Тайвань в прошлом году в рамках модернизации своих военно-морских сил.

Темы: ВеликобританияРосcияКитайразведка
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