Росія веде проти Молдови гібридну війну задля повалення влади – міністр оборони

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий вважає, що країні не загрожує "безпосередня військова небезпека", водночас вона є об'єктом "гібридної війни, яку веде Росія" з метою "повалення державної влади".

Про це, як передає "Європейська правда", він заявив в інтерв’ю AFP.

"Безпосередньої військової загрози для Молдови наразі не існує, але існують інші види небезпеки, які впливають на безпеку країни – гібридна війна", – зазначив Носатий.

Він пояснив, що Росія, породжуючи "дезінформацію, напруженість всередині нашого суспільства", намагається "змінити політичний порядок, дестабілізувати і повалити державну владу".

"Найбільшим викликом зараз є низка провокацій, які Російська Федерація намагається використати для дестабілізації ситуації", – додав міністр оборони Молдови.

Минулого тижня в Білому домі заявили, що особи, пов'язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення влади й встановлення більш проросійського уряду.

У неділю у поліції Молдови заявили, що розкрили групу організаторів заворушень на тлі протесту проросійських сил, який проводився у Кишиневі.

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Детальніше на цю тему - у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ.