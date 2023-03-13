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Россия ведет против Молдовы гибридную войну для свержения власти - министр обороны

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 16:52

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый считает, что стране не угрожает "непосредственная военная опасность", в то же время она является объектом "гибридной войны, которую ведет Россия" с целью "свержения государственной власти".

Об этом, как передает "Европейская правда", он заявил в интервью AFP.

"Непосредственной военной угрозы для Молдовы пока не существует, но существуют другие виды опасности, которые влияют на безопасность страны - гибридная война", - отметил Носатый.

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Он пояснил, что Россия, порождая "дезинформацию, напряженность внутри нашего общества", пытается "изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть".

"Самым большим вызовом сейчас является ряд провокаций, которые Российская Федерация пытается использовать для дестабилизации ситуации", - добавил министр обороны Молдовы.

На прошлой неделе в Белом доме заявили, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове с целью свержения власти и установления более пророссийского правительства.

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В воскресенье в полиции Молдовы заявили, что раскрыли группу организаторов беспорядков на фоне протеста пророссийских сил, который проводился в Кишиневе.

Подробнее на эту тему - в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ.

Темы: МолдоваРосcиявойна
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