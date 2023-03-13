ЗМІ: Деяких висланих із ЄС російських дипломатів працевлаштували в Сербії

Після вислання з країн Європейського Союзу у зв’язку зі шпигунськими скандалами або повномасштабним вторгненням Росії в Україну щонайменше вісім російських дипломатів почали працювати в посольстві в Сербії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні "Радіо Свобода".

Серед російських дипломатів у Сербії – Алексєй Іваненко, якого було вислано у квітні 2022 року з Хорватії в статусі другого секретаря посольства, в Белграді він став першим секретарем. "Радіо Свобода" підтвердило причетність Іваненка до роботи 16-го центру Федеральної служби безпеки, який здійснював кібератаки на об'єкти енергетичної інфраструктури у США і в інших країнах.

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Із Польщі до Сербії потрапили росіяни Міхаїл і Зінаїда Генералови; перший був зареєстрований у Москві в будинку, який є відомчою будівлею Служби зовнішньої розвідки.

Другим секретарем посольства Сербії в Росії працює Дмитрій Барабін, який був висланий із Нідерландів у березні 2022 року. Де він перебував до того, достеменно невідомо, та батько Дмитрія Барабіна, Геннадій, працював у Військово-топографічному управлінні генерального штабу збройних сил Росії.

Помічником військовиого аташе російського посольства в Белграді працює Євген Анпілов, який, за даними "Радіо Свобода", раніше обіймав цю ж посаду в диппредставництві Росії в Чорногорії.

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У списку співробітників посольства Росії в Сербії можна знайти й інших людей, які нещодавно працювали в країнах, що висилали 2022 і 2023 року російських дипломатів, а також у міжнародних організаціях, що мають складні відносини з Росією.

Так, першим секретарем посольства є Денис Румянцев, який ще 2019 року працював у Македонії. Ще одним першим секретарем є Александр Новіков: 2018 року він працював у представництві Росії в Організації із заборони хімічної зброї і значився на сайті ОЗХЗ як представник Міністерства оборони Росії.

Владімір Подрєзов, який був у 2014 році третім секретарем посольства в Чорногорії, теж пішов на підвищення і зараз є другим секретарем у Белграді. Нарешті, Михайло Максименко, ще один другий секретар російського посольства в Сербії, 2017 року, незадовго до масової висилки російських дипломатів через справу Скрипалів, був третім секретарем у посольстві в Лондоні.

Від початку російського вторгнення і до кінця 2022 року країни ЄС вислали майже 500 російських дипломатів і адміністративних співробітників. Натомість у Сербії, яка декларує бажання увійти до Європейського союзу, російська дипломатична присутність зросла: у лютому 2022 року в країні працювали 54 російські дипломати, а в березні 2023 року - вже 62.

Прессекретар глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля Пітер Стано сказав Радіо Свобода, що лише сама Росія може вирішити, чи направляти висланого з країни-члена ЄС дипломата до іншої держави Євросоюзу. Інший високопоставлений європейський чиновник розповів "Радіо Свобода" на умовах анонімності, що формальної заборони для переведення висланого з однієї країни ЄС дипломата в іншу дійсно немає, але така заборона є негласною усталеною практикою.