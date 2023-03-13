СМИ: Некоторых высланных из ЕС российских дипломатов трудоустроили в Сербии

После высылки из стран Европейского Союза в связи со шпионскими скандалами или полномасштабным вторжением России в Украину по меньшей мере восемь российских дипломатов начали работать в посольстве в Сербии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании "Радио Свобода".

Среди российских дипломатов в Сербии - Алексей Иваненко, который был выслан в апреле 2022 года из Хорватии в статусе второго секретаря посольства, в Белграде он стал первым секретарем. "Радіо Свобода" подтвердило причастность Иваненко к работе 16-го центра Федеральной службы безопасности, который осуществлял кибератаки на объекты энергетической инфраструктуры в США и в других странах.

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Из Польши в Сербию попали россияне Михаил и Зинаида Генераловы; первый был зарегистрирован в Москве в доме, который является ведомственным зданием Службы внешней разведки.

Вторым секретарем посольства Сербии в России работает Дмитрий Барабин, который был выслан из Нидерландов в марте 2022 года. Где он находился до этого, доподлинно неизвестно, но отец Дмитрия Барабина, Геннадий, работал в Военно-топографическом управлении генерального штаба вооруженных сил России.

Помощником военного атташе российского посольства в Белграде работает Евгений Анпилов, который, по данным "Радио Свобода", ранее занимал эту же должность в диппредставительстве России в Черногории.

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В списке сотрудников посольства России в Сербии можно найти и других людей, которые недавно работали в странах, высылавших в 2022 и 2023 году российских дипломатов, а также в международных организациях, имеющих сложные отношения с Россией.

Так, первым секретарем посольства является Денис Румянцев, который еще в 2019 году работал в Македонии. Еще одним первым секретарем является Александр Новиков: В 2018 году он работал в представительстве России в Организации по запрещению химического оружия и значился на сайте ОЗХО как представитель Министерства обороны России.

Владимир Подрезов, который был в 2014 году третьим секретарем посольства в Черногории, тоже пошел на повышение и сейчас является вторым секретарем в Белграде. Наконец, Михаил Максименко, еще один второй секретарь российского посольства в Сербии, в 2017 году, незадолго до массовой высылки российских дипломатов из-за дела Скрипалей, был третьим секретарем в посольстве в Лондоне.

С начала российского вторжения и до конца 2022 года страны ЕС выслали почти 500 российских дипломатов и административных сотрудников. Зато в Сербии, которая декларирует желание войти в Европейский союз, российское дипломатическое присутствие выросло: в феврале 2022 года в стране работали 54 российских дипломата, а в марте 2023 года - уже 62.

Пресс-секретарь главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля Питер Стано сказал Радио Свобода, что только сама Россия может решить, направлять ли высланного из страны-члена ЕС дипломата в другое государство Евросоюза.

Другой высокопоставленный европейский чиновник рассказал "Радио Свобода" на условиях анонимности, что формального запрета для перевода высланного из одной страны ЕС дипломата в другую действительно нет, но такой запрет является негласной устоявшейся практикой.