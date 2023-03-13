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Росіяни привезли до лікарні окупованої Луганщили 150 "вагнерівців"

Альона Мазуренко Понеділок, 13 березня 2023, 19:07
Росіяни привезли до лікарні окупованої Луганщили 150 вагнерівців
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганської області привезли на лікування до Біловодської районної лікарні 150 найманців так званої ПВК "Вагнер".

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Біловодської районної лікарні тимчасово зайнятої території Луганської області, на лікування привезли 150 найманців так званої ПВК "Вагнер".

Деталі: Крім того, в тимчасово захопленому Росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу, у російських представників "росатому" закінчився термін контракту.

Водночас, в підписанні нового чи продовженні діючого контракту їм відмовлено.

Також відмовлено у повернені до Росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому.

ВІДЕО ДНЯ

У Генштабі підкреслюють, що це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Теми: ВагнерГенштабвійна
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