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Россияне привезли в больницу оккупированной Луганщины 150 "вагнеровцев"

Алена МазуренкоПонедельник, 13 марта 2023, 18:07
Россияне привезли в больницу оккупированной Луганщины 150 вагнеровцев
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

Российские захватчики на временно оккупированной территории Луганской области привезли на лечение в Беловодскую районную больницу 150 наемников так называемой ЧВК "Вагнер".

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник продолжает нести потери. Так, на территории Беловодской районной больницы временно занятой территории Луганской области, на лечение привезли 150 наемников так называемой ЧВК "Вагнер".

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Детали: Кроме того, во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции.

После того, как на АЭС российские оккупанты трудоустроили лиц без соответствующего образования и стажа, у российских представителей "росатома" закончился срок контракта.

В то же время, в подписании нового или продлении действующего контракта им отказано.

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Также отказано в возвращении в Россию, поскольку работать на АЭС особо некому.

В Генштабе подчеркивают, что это может привести к непредсказуемым последствиям.

Темы: ВагнерГенштабвойна
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