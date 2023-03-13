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Перші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

"Європейська правда"Понеділок, 13 березня 2023, 18:31
Перші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії
ФОТО: МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ ІСПАНІЇ

Перші десять українських військових екіпажів, які будуть використовувати бойові танки Leopard 2 A4 у своїй країні проти Росії, завершили чотиритижневу підготовку в Національному навчальному центрі в іспанській Сарагосі.

Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок оголосило міністерство оборони Іспанії.

Підготовку пройшли загалом 55 українських військовослужбовців – як професійних військових, так і резервістів, віком від 21 до 60 років. Кожен екіпаж танка складається з командира, водія, заряджаючого та стрільця; додатково підготували 15 техніків, п'ять з яких є фахівцями з механіки, п'ять – з електроніки і ще п'ять – зі зброї.

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Особовий склад, який проходив підготовку, мав попередній досвід використання бойових танків, тому під час навчання основна увага приділялася технічним особливостям cаме Leopard 2, а також із урахуванням створення оперативних і злагоджених екіпажів.

У навчанні, яке тривало по 12 годин на добу всі дні, окрім суботи, українських військових брали участь тридцять військовослужбовців механізованого кавалерійського полку "Алькантара 10" з Мелільї, які провели теоретичні заняття, тренування на тренажерах і вправи на маневровому полі.

Курси з підготовки екіпажів Leopard 2 були створені в Іспанії після офіційного закріплення її зобов'язання зробити внесок в українську оборону шляхом надання бойових танків. На той час Україна звернулася з проханням підготувати екіпажі та технічний персонал для оперативного розгортання наданих бойових танків.

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Бойовий танк Leopard 2A4 був створений наприкінці ХХ століття і став основою для розробки одного з найсучасніших та найефективніших бойових танків, що використовуються західними країнами – Leopard 2A6 і Leopard 2E, що є основою бронетанкових військ Іспанії.

У лютому Іспанія оголосила, що передасть Україні шість танків Leopard 2A4, водночас у Мадриді розглядають можливість збільшення контингенту танків до десятка. Крім того, Мадрид уже виділив 4,1 млн євро на ремонт призначених для України Leopard.

Теми: танкиІспаніяЗбройні сили
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