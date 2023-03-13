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Первые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

"Европейская правда"Понедельник, 13 марта 2023, 18:31
Первые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании
ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ИСПАНИИ

Первые десять украинских военных экипажей, которые будут использовать боевые танки Leopard 2 A4 в своей стране против России, завершили четырехнедельную подготовку в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в понедельник объявило министерство обороны Испании.

Подготовку прошли в целом 55 украинских военнослужащих - как профессиональных военных, так и резервистов, в возрасте от 21 до 60 лет. Каждый экипаж танка состоит из командира, водителя, заряжающего и стрелка; дополнительно подготовили 15 техников, пять из которых являются специалистами по механике, пять - по электронике и еще пять - по оружию.

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Личный состав, который проходил подготовку, имел предыдущий опыт использования боевых танков, поэтому во время обучения основное внимание уделялось техническим особенностям именно Leopard 2, а также с учетом создания оперативных и слаженных экипажей.

В учениях, которые длились по 12 часов в сутки все дни, кроме субботы, украинских военных принимали участие тридцать военнослужащих механизированного кавалерийского полка "Алькантара 10" из Мелильи, которые провели теоретические занятия, тренировки на тренажерах и упражнения на маневровом поле.

Курсы по подготовке экипажей Leopard 2 были созданы в Испании после официального закрепления ее обязательства сделать вклад в украинскую оборону путем предоставления боевых танков. В то время Украина обратилась с просьбой подготовить экипажи и технический персонал для оперативного развертывания предоставленных боевых танков.

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Боевой танк Leopard 2A4 был создан в конце ХХ века и стал основой для разработки одного из самых современных и эффективных боевых танков, используемых западными странами - Leopard 2A6 и Leopard 2E, что является основой бронетанковых войск Испании.

В феврале Испания объявила, что передаст Украине шесть танков Leopard 2A4, в то же время в Мадриде рассматривают возможность увеличения контингента танков до десятка. Кроме того, Мадрид уже выделил 4,1 млн евро на ремонт предназначенных для Украины Leopard.

Темы: танкиИспанияВооруженные силы
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